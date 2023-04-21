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Коммерческая недвижимость в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

Grad Sibenik
3
Шибеник
3
Opcina Bilice
1
Opcina Rogoznica
1
5 объектов найдено
Ресторан, кафе 7 комнат в Шибеник, Хорватия
Ресторан, кафе 7 комнат
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат
€ 1,800,000
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
Отель 18 комнат в Рогозница, Хорватия
Отель 18 комнат
Рогозница, Хорватия
18 Количество комнат
€ 3,000,000
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
Другое 5 комнат в Шибеник, Хорватия
Другое 5 комнат
Шибеник, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,750,000
ЭКСКЛУЖИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продам к заниэ, распоженноэ в пригороде Шибеника, всего в нес…
Коммерческая в Шибеник, Хорватия
Коммерческая
Шибеник, Хорватия
199 м²
€ 240,000
I24930 8. Далматинская ударнская бригада
Отель 13 комнат в Bilice, Хорватия
Отель 13 комнат
Bilice, Хорватия
13 Количество комнат 13 ванных комнат 812 м²
Цена по запросу
Скрадин, реновированная гостиница общей площадью 812 м2 на 4 этажах. Полностью отреставриро…
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