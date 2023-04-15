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Купить отель в Grad Split, Хорватия

Сплит
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4 объекта найдено
Отель 6 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 6 комнат
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 850,000
Продается роскошно обставленный двухуровневый хостел площадью 210 м2, расположенный недалеко…
Отель 16 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 16 комнат
Grad Split, Хорватия
16 Количество комнат
€ 3,600,000
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
Отель 14 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 14 комнат
Grad Split, Хорватия
14 Количество комнат
Цена по запросу
Продаётся отель, расположенный в центре Сплита, в тихом месте, всего в нескольких минутах хо…
Отель 9 спаленв Grad Split, Хорватия
Отель 9 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 9 ванных комнат
€ 1,650,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается  мини-отель 4* расположенный в старой части С…

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

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