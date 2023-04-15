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Купить магазин в Жабинковский район, Беларусь

Жабинка
1
Ракитницкий сельский Совет
1
Магазин В архив
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2 объекта найдено
Магазинв Жабинка, Беларусь
Магазин
Жабинка, Беларусь
28 м²
€ 7,655
ЛОТ 4263. Торговый павильон в центре Жабинки, расположенный на участке площадью 12,67 соток …
Магазинв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Магазин
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
1/2 Этаж
€ 162,111
Торговый комплекс в собственность на трассе М1/E30 Брест - Москва (пос. Ленинский Жабинковск…

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