Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Оршанский район
  5. Орша
  6. Магазины

Купить магазин в Орша, Беларусь

Магазин В архив
Очистить
3 объекта найдено
Магазинв Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
53 м² 1/1 Этаж
€ 18
Магазинв Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
78 м² 1 Этаж
€ 22,620
Магазинв Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
300 м²
€ 48,384
Sale pomeshcheniyaploshchad from 300 to 570 м² brick, condition of the house: without f…

Параметры недвижимости в Орша, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти