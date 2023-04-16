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Купить коммерческую недвижимость в Могилёвский район, Беларусь

Мостокский сельский Совет
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Подгорьевский сельский Совет
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2 объекта найдено
Магазин 7 комнатв Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Магазин 7 комнат
Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
7 Количество комнат 369 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческаяв Мосток, Беларусь
Коммерческая
Мосток, Беларусь
392 м² 1/1 Этаж
€ 22,517

Параметры недвижимости в Могилёвский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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