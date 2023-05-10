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  4. Магазины

Магазины в Могилевской области, Беларусь

Бобруйск
4
Могилёв
4
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11 объектов найдено
Магазин в Бобруйск, Беларусь
Магазин
Бобруйск, Беларусь
Площадь 309 м²
Этаж 1/9
€ 173,284
Магазин 5 комнат в Бобруйск, Беларусь
Магазин 5 комнат
Бобруйск, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 238 м²
Этаж 2/2
€ 53,809
Магазин 1 комната в Бобруйск, Беларусь
Магазин 1 комната
Бобруйск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
€ 63,841
Магазин 3 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
€ 21,797
Магазин в Могилёв, Беларусь
Магазин
Могилёв, Беларусь
Площадь 485 м²
Этаж 2/2
€ 232,565
Магазин 1 комната в Могилёв, Беларусь
Магазин 1 комната
Могилёв, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 15 м²
Этаж 1
€ 5,472
Магазин 7 комнат в Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Магазин 7 комнат
Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 369 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Магазин 8 комнат в Могилёв, Беларусь
Магазин 8 комнат
Могилёв, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
€ 43,777
Магазин 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
€ 81,170
Магазин 1 комната в Осиповичи, Беларусь
Магазин 1 комната
Осиповичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
€ 45,601
Магазин 1 комната в Осиповичи, Беларусь
Магазин 1 комната
Осиповичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/1
€ 22,801
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