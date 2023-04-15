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Купить магазин в Кобринский район, Беларусь

Кобрин
2
Хидринский сельский Совет
1
Магазин В архив
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3 объекта найдено
Магазинв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Хидринский сельский Совет, Беларусь
572 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается торгово-выставочный комплекс расположенный на трассе М1. В состав комплекса входят…
Магазинв Кобрин, Беларусь
Магазин
Кобрин, Беларусь
1/2 Этаж
€ 40,717
Торговое помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 49,8 кв.…
Магазин 2 комнатыв Кобрин, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 72,385
Обособленное торговое помещение. За домом есть своя парковка на 5 машиномест. Мансардный эта…

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