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Купить коммерческую недвижимость в Каменецкий район, Беларусь

Высокое
2
Видомлянский сельский Совет
1
Каменец
1
4 объекта найдено
Производствов Высокое, Беларусь
Производство
Высокое, Беларусь
1/1 Этаж
€ 89,161
Производственно - складское здание в собственность в г. Высокое Каменецкого района общей пло…
Производствов Высокое, Беларусь
Производство
Высокое, Беларусь
1 Этаж
€ 31,522
Производственно-складская база в собственность в городе Высокое Каменецкого района Брестской…
Коммерческаяв Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
500 м²
Цена по запросу
Продается здание в Каменецком районе (бывший колбасный цех) 1990 г.п.,площадь застройки-510 …
Коммерческаяв Каменец, Беларусь
Коммерческая
Каменец, Беларусь
273 м² 1 Этаж
€ 90,062
ЛОТ 2448. Многофункциональное здание в Центре г. Каменец 1953 года постройки. Общая площадь …

Параметры недвижимости в Каменецкий район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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