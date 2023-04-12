Купить отель в Беларуси

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2 объекта найдено
Отельв Бобр, Беларусь
Отель
Бобр, Беларусь
3 500 м²
€ 604,409
Продается действующий загородный семейный комплекс «Бивер Ресорт» 6 Га (аренда),…
Отель 10 спаленв Минск, Беларусь
Отель 10 спален
Минск, Беларусь
10 Количество комнат 10 ванных комнат 1 033 м² Количество этажей 2
€ 1,190,874
Продается апарт-отель в центре города. Общая площадь (по экспертизе с учетом перегородок)…

Регионы с недвижимостью на продажу

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