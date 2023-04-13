Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Брест
  5. Рестораны, кафе

Купить ресторан в Брест, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
Очистить
6 объектов найдено
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 454,653
Кафе - бар в собственность (назначение - здание для общественного питания) в центральной час…
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 34,554
Кафе в собственность в районе Речица города Бреста общей площадью 97 кв.м. Cостоит из 2 (дву…
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1 Этаж
€ 200,047
Ресторан (кафе) с оборудованием в собственность в центральной части г. Бреста общей площадью…
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1/3 Этаж
€ 109,117
Кафе - бар с оборудованием и мебелью в собственность в районе Ковалево города Бреста общей п…
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1 Этаж
€ 90,931
Кафе - бар в собственность (назначение - помещение общественного питания) в центральной част…
Ресторан, кафев Брест, Беларусь
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 14,549
Торговый павильон в собственность в районе Ковалево города Бреста общей площадью 33 кв.м. Ра…

Параметры недвижимости в Брест, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти