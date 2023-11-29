ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Жилая
Вробница
Квартиры
Квартиры в Вробница, Болгария
однокомнатные
4
двухкомнатные
3
Квартира
Очистить
26 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира
Вробница, Болгария
72 м²
4/16
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Gotse Delchev возле Южного …
€175,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Вробница, Болгария
70 м²
4/8
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается меблированная двухкомнатная квартира в. Пил 2 в коммуника…
€130,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Вробница, Болгария
86 м²
5/8
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в. Пил 2 в коммуникативном месте р…
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Вробница, Болгария
65 м²
9/9
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Врабница 2 в тихом месте не…
€125,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Вробница, Болгария
90 м²
6/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Пил 2 в тихом месте рядом с…
€125,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Вробница, Болгария
136 м²
5/10
€283,674
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Вробница, Болгария
124 м²
4/6
WITHOUT COMMISSION FROM THE BUYER!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a four-bedroom apartm…
€260,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Вробница, Болгария
110 м²
7/10
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. Gotse Delchev в новом роскошно…
€235,129
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира с ванной
Вробница, Болгария
Квартиры с бескомпромиссным качеством и оптимальной планировкой! Мы рады представить вам н…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
2
1
10 м²
€69,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с Spalni
Вробница, Болгария
2
1
91 м²
Агентство «Квадрат» рады предложить вам трехкомнатную квартиру в районе Обеля 2 в исключит…
€94,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Вробница, Болгария
3
110 м²
€87,700
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Вробница, Болгария
2
64 м²
€55,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Вробница, Болгария
Назначение: Жилой дом с магазинами и подземными гаражами Площадь здания: Общая застроенн…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Вробница, Болгария
3
127 м²
€120,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Вробница, Болгария
3
2
103 м²
ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь 2020 Продажа квартир от 41 до 114 …
€70,470
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Вробница, Болгария
3
90 м²
Мы предлагаем на продажу трехкомнатную квартиру 90 кв.м в квартале Надежда в 9-этажном зда…
€110,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
2
1
67 м²
€77,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Вробница, Болгария
2
71 м²
€59,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Вробница, Болгария
3
2
90 м²
€93,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты
Вробница, Болгария
4
140 м²
€85,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
2
1
62 м²
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …
€42,160
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
2
1
56 м²
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …
€38,760
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Вробница, Болгария
3
1
77 м²
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …
€52,360
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Вробница, Болгария
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL