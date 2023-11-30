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Квартиры-студии в Варненская область, Болгария

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1 объект найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чайка, Болгария
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чайка, Болгария
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/11
Студия SEA view в Берлине Golden Beach, Золотые пески IBG Real Estates рада предложить эту …
€46,500
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Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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