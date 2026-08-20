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Отели в Varna, Болгария

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коммерческая недвижимость
8
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8 объектов найдено
Отель 126 м² в Варна, Болгария
Отель 126 м²
Варна, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Описание объекта: Расположение комплекса за пределами границ города предоставляет идеальную …
$150 819
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Отель 103 м² в Варна, Болгария
Отель 103 м²
Варна, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Описание объекта: Комплекс Розали расположен в популярном курортном районе Чайка, всего в 20…
$255 784
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Отель 47 м² в Варна, Болгария
Отель 47 м²
Варна, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Описание объекта: Жилой комплекс ГолдСтранд расположен в ГолдСтранде, одном из самых популяр…
$75 445
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Nils Ott Real Estates
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Отель 126 м² в Варна, Болгария
Отель 126 м²
Варна, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Описание объекта: Das Cliff Beach & Spa Resort — это современный первоклассный жилой и гости…
$146 248
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Nils Ott Real Estates
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Отель 77 м² в Варна, Болгария
Отель 77 м²
Варна, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Описание объекта: Трошево является одним из самых развитых и пригодных для жизни районов Вар…
$182 298
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Nils Ott Real Estates
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Отель 81 м² в Варна, Болгария
Отель 81 м²
Варна, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Описание объекта: Центр города Варна — это престижный и оживлённый район болгарской столицы …
$359 618
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Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Отель 78 м² в Варна, Болгария
Отель 78 м²
Варна, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Описание объекта: Комплекс Аргиш Партиз находится в 300 метрах от моря в курортном городе Зо…
$203 783
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Nils Ott Real Estates
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Отель 2 000 м² в Варна, Болгария
Отель 2 000 м²
Варна, Болгария
Число комнат 20
Площадь 2 000 м²
Продажа рабочего бизнеса - отель Населенный пункт: Евксиноград, Варна, Болгария Площадь: 200…
$1,08 млн
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