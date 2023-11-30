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Отели в Варненская область, Болгария

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 20 комнат с Spalni в Варна, Болгария
Отель 20 комнат с Spalni
Варна, Болгария
Комнаты 20
Площадь 2 000 м²
Продажа рабочего бизнеса - отель Населенный пункт: Евксиноград, Варна, Болгария Площадь: 2…
€1,000,000
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