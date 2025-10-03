Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Tvarditsa
  4. Жилая

Жилье в Tvarditsa, Болгария

дома
3
5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Tvarditsa, Болгария
Дом 4 спальни
Tvarditsa, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Description of object: For sale is a well-maintained and versatile single-family home with a…
$281,664
Дом 5 комнат в Tvarditsa, Болгария
Дом 5 комнат
Tvarditsa, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 142 м²
Этаж 2/2
ID 33901656Стоимость: 165 000 евроНаселенный пункт: с. Твърдица обл. Бургас, Комнат: 5Общая …
$194,765
Дом 4 спальни в Tvarditsa, Болгария
Дом 4 спальни
Tvarditsa, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Описание объекта: На продажу предлагается ухоженный и универсально используемый дом на одну …
$279,330
