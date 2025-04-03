Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Tervel
  4. Жилая

Жильё в Tervel, Болгария

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Nova Kamena, Болгария
Дом 3 комнаты
Nova Kamena, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем вам отдельный дом с прилегающим и расширенным гостевым домом. В доме есть вход…
$43,549
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 5
Мы предлагаем вам 2-комнатную квартиру в Vineyards Resort между Ахелой и Каблешково в Болгар…
$98,559
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Дом 4 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам отдельно стоящий дом в селе Каблешково в районе Бургаса. Первый этаж имеет вх…
$199,520
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Tervel, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов