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Виллы в Svilengrad, Болгария

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Mladinovo, Болгария
Вилла 6 комнат
Mladinovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Peacefully located in a village, with nice and hospitable residents in the Sakar Mountain, n…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
$53,165
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Параметры недвижимости в Svilengrad, Болгария

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