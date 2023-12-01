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Виллы в Svilengrad, Болгария

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свиленград, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
€45,000
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Параметры недвижимости в Svilengrad, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
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