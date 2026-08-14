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Таунхаусы в Святом Власе, Болгария

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1 объект найдено
Таунхаус в Святой Влас, Болгария
Таунхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам просторный полностью меблированный таунхаус площадью око…
$250,142
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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