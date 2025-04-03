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Квартиры в Sungurlare, Болгария

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1 объект найдено
Квартира в Zavet, Болгария
Квартира
Zavet, Болгария
Меблированный дом в тихом и спокойном селе, в 72 км от Бургаса Местоположение Село нах…
$58,814
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Параметры недвижимости в Sungurlare, Болгария

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов