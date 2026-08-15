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Жилье в Sungurlare, Болгария

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4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Bosilkovo, Болгария
Дом 5 комнат
Bosilkovo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Этаж 2/5
# 31209092Для продажи предлагается:Дом 2 этажа в селе Босилково, община Сунгурларе,область Б…
$62,913
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Квартира в Сунгурларе, Болгария
Квартира
Сунгурларе, Болгария
Площадь 30 000 м²
Виноградник в Сунгурларе, провинция Бургас Мы предлагаем на продажу участок виноградника, ра…
$18,545
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Podvis, Болгария
Дом 3 комнаты
Podvis, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 167 м²
Этаж 1/1
Дом с бассейном и сауной в с. Подвис, Бургаская областьЦена- 105 000 евроПлощадь-167кв.м.Эта…
$120,022
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Квартира в Zavet, Болгария
Квартира
Zavet, Болгария
Меблированный дом в тихом и спокойном селе, в 72 км от Бургаса Местоположение Село нах…
$58,814
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Параметры недвижимости в Sungurlare, Болгария

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