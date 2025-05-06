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Дома в Средце, Болгария

София
30
1 объект найдено
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 282 м²
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ На продажу выставлен частный дом в районе Детского городка, …
$733,504
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Параметры недвижимости в Средце, Болгария

Недорогая
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