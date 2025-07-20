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Дома с гаражом в Софии, Болгария

4 объекта найдено
Дом 3 спальни в София, Болгария
Дом 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в София, Болгария
Вилла 7 комнат
София, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Bestay Property представляет на продажу гостиничный комплекс, размещенный в городском доме 1…
$1,60 млн
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Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 728 м²
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
$3,49 млн
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TekceTekce
Дом 7 спален в София, Болгария
Дом 7 спален
София, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 779 м²
Bestay Property presents a luxury residence in the city of Sofia in Vitosha district. The pr…
$3,29 млн
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Параметры недвижимости в Софии, Болгария

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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