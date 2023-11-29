Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Коммерческая
  4. Софийская область
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Софийская область, Болгария

Район Софии (Столична)
10
София
6
Офис В архив
Очистить
10 объектов найдено
Офис в София, Болгария
Офис
София, Болгария
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
€91,945
Оставить заявку
Офис в Lozenec, Болгария
Офис
Lozenec, Болгария
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
€742,760
Оставить заявку
Офис с охраной в София, Болгария
Офис с охраной
София, Болгария
Площадь 46 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Офис на продажу в коммуникативном месте рядом со станцией метро, о…
€51,000
Оставить заявку
Офис с ванной в Витоша, Болгария
Офис с ванной
Витоша, Болгария
Площадь 401 м²
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
€501,250
Оставить заявку
Офис с ванной в Витоша, Болгария
Офис с ванной
Витоша, Болгария
Площадь 368 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
€460,000
Оставить заявку
Офис 5 комнат с ванной в София, Болгария
Офис 5 комнат с ванной
София, Болгария
Комнаты 5
Площадь 260 м²
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
€300,000
Оставить заявку
Офис 1 комната в Район Софии (Столична), Болгария
Офис 1 комната
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€35,093
Оставить заявку
Офис 2 комнаты в София, Болгария
Офис 2 комнаты
София, Болгария
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€63,280
Оставить заявку
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
Комнаты 1
Площадь 59 м²
€56,307
Оставить заявку
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
Комнаты 1
Площадь 100 м²
€57,500
Оставить заявку

Типы недвижимости в Софийская область

коммерческая недвижимость
рестораны
магазины
Realting.com
Перейти