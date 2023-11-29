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Инвестиционная недвижимость в Софии, Болгария

коммерческая недвижимость
40
рестораны
4
офисы
10
магазины
9
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в София, Болгария
Инвестиционная
София, Болгария
Площадь 55 м²
€35,000
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