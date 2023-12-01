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Дома в Сливенская область, Болгария

2 объекта найдено
Дом 5 спален с Spalni в Сливен, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
Сливен, Болгария
Количество спален 5
Площадь 922 м²
Этаж 4
#23720287Luxury mansion in Sliven Luxury 4-storey mansion in Peach Valley, Sliven.Cost: 905 …
€905,600
в месяц
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Дом 5 спален с Spalni в Medven, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
Medven, Болгария
Количество спален 5
Площадь 310 м²
Этаж 3
#19236529Villa located at the foot of the Balkan Mountains, surrounded by greenery and beaut…
€165,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Сливенская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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