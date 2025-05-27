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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Nesebar, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/6
We offer you a 3 room apartment for rent until May 2025 in Sunny Victory on Sunny Beach in B…
$456
в месяц
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 комната в Равда, Болгария
Квартира 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/4
Уютная студия для долгосрочной аренды на Черном море в комплексе Rutland Bay. Мы ищем аренда…
$456
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
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