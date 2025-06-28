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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Святом Власе, Болгария

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам студию для долгосрочной аренды от 1 года в комплексе But…
$351
в месяц
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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