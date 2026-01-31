Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Pomorie
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Бассейн

Многоуровневые квартиры с бассейном в Pomorie, Болгария

Ахелой
4
4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с панорамным видом на море на пер…
$177,632
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ахелой, Болгария
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 5/7
Предлагаем просторную меблированную многокомнатную квартиру-мезонет с ПЕРВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в…
$410,327
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру-мезонет с частичным видом на море…
$177,632
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с видом на море на первой линии в…
$175,295
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
