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Кафе и рестораны в Поморие, Болгария

коммерческая недвижимость
16
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
Площадь 358 м²
€220,000
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