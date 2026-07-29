Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Polski Trambesh
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Polski Trambesh, Болгария

;
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Polski Trambesh, Болгария
Дом 5 комнат
Polski Trambesh, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает этот комфортабельный одноэтажный дом, …
$153,552
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Polski Trambesh, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти