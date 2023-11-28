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Дома в Polski Trambesh, Болгария

2 объекта найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Polski Trambesh, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Polski Trambesh, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Прекрасная 2 кровати, 2 баня с большим двором возле Polski Trambesh IBG Real Estates рада п…
€85,000
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Дом 3 спальни с Онлайн-показ в Polski Trambesh, Болгария
Дом 3 спальни с Онлайн-показ
Polski Trambesh, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Сельский дом с 6 комнатами и большим участком земли, в 30 км от Свиштова IBG Real Estates р…
€25,000
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Параметры недвижимости в Polski Trambesh, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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