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Жилье в Плевенской области, Болгария

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1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Плевен, Болгария
Дом 3 комнаты
Плевен, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает вам эту потрясающую недвижимость с дом…
$110,110
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Параметры недвижимости в Плевенской области, Болгария

Недорогая
Элитная
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