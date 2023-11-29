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Дома в Obzor, Болгария

2 объекта найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Obzor, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Obzor, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дом с 2 спальнями и 2500 кв.м. земля, 18 км от ближайшего песчаного пляжа и моря IBG Real E…
€140,000
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Вилла 4 спальни в Obzor, Болгария
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
€180,000
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