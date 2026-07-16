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Особняки в Nesebar, Болгария

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1 объект найдено
Особняк 2 спальни в Несебр, Болгария
Особняк 2 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$133,769
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Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

Недорогая
Элитная
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