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Жилье в Kubrat, Болгария

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2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Kubrat, Болгария
Дом 4 комнаты
Kubrat, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает на продажу этот дом с 2 спальнями и уч…
$101,714
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 8 комнат в Kubrat, Болгария
Дом 8 комнат
Kubrat, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает на продажу этот 3-комнатный дом с учас…
$78,650
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kubrat, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
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