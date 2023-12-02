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Земельные участки в Хасковская область, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки в Свиленград, Болгария
Земельные участки
Свиленград, Болгария
Площадь 30 308 м²
Агентство недвижимости «Квадрат» предлагает участки, расположенные в непосредственной близос…
€900,000
в месяц
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