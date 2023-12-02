Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Harmanli
  5. Дома

Дома в Harmanli, Болгария

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Izvorovo, Болгария
Дом 3 спальни
Izvorovo, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Вилла в юго-восточной части Болгарии, которая включает в себя двухэтажный дом общей площадью…
€77,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Cherepovo, Болгария
Дом 2 спальни
Cherepovo, Болгария
Комнаты 4
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
СКИДКА 13000 ЕВРО!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Одноэтажный дом с комнатами и подвалам…
€13,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Harmanli, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти