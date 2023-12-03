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Коммерческая недвижимость в Gotse Delchev, Болгария

3 объекта найдено
Warehouse / Industrial building with offices в Gotse Delchev, Болгария
Warehouse / Industrial building with offices
Gotse Delchev, Болгария
The estate is at the entrance of the city in Industrial zone and has total area of 18000 m2 …
€2,80 млн
в месяц
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Инвестиционная в Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
Эко-поселение Омая, окруженное лесами Гоце Делчева, простирается на обширной территории с …
€2,00 млн
в месяц
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Инвестиционная в Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
€2,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
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