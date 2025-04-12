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Дома с гаражом в General Toshevo, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в General Toshevo, Болгария
Дом 3 комнаты
General Toshevo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG предлагает вашему вниманию эту прекрасную недвижимость, расположе…
$43,276
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Параметры недвижимости в General Toshevo, Болгария

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов