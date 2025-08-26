Показать объекты на карте Показать объекты списком
Отель 80 м² в Malomirovo, Болгария
Отель 80 м²
Malomirovo, Болгария
Площадь 80 м²
Описание объекта: Площадь: 2 130 м² Предлагается на продажу участок со старым домом в дерев…
$5,819
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Отель 45 м² в Elhovo, Болгария
Отель 45 м²
Elhovo, Болгария
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Описание объекта: Жилая площадь: 45 м² Участок: 1400 м² Продаётся одноэтажный кирпичный дом…
$8,962
