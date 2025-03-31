Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Elhovo
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Elhovo, Болгария

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Коммерческое помещение 659 м² в Obzor, Болгария
Коммерческое помещение 659 м²
Obzor, Болгария
Площадь 659 м²
#30576060 A plot of land is offered 500m from the sea in Obzor,659 sq.m.Price:73,300 euroThe…
$79,085
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 597 м² в Ravda, Болгария
Коммерческое помещение 2 597 м²
Ravda, Болгария
Площадь 2 597 м²
ID 31652446Price: 52,000 euroLocation: Burgas region, total. Pomorie, Akheloy, Reservoir loc…
$56,104
Оставить заявку
Коммерческое помещение 10 000 м² в Karnobat, Болгария
Коммерческое помещение 10 000 м²
Karnobat, Болгария
Площадь 10 000 м²
Этаж -1
ID 31800284Total area: 10,000 sq. m.Cost: 1 720 000 euroPayment scheme:Deposit by agreement1…
$1,86 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 100 м² в Byala, Болгария
Коммерческое помещение 1 100 м²
Byala, Болгария
Площадь 1 100 м²
#31201284A plot of land is offered in a plot of land, 900 m. from the sea.Location: GR. Byal…
$85,774
Оставить заявку
Коммерческое помещение 530 м² в Святой Влас, Болгария
Коммерческое помещение 530 м²
Святой Влас, Болгария
Площадь 530 м²
# 31152468We offer for sale a beautiful plot of land in regulation in Sveti Vlas,the area of…
$78,685
Оставить заявку
Коммерческое помещение 4 000 м² в Tankovo, Болгария
Коммерческое помещение 4 000 м²
Tankovo, Болгария
Площадь 4 000 м²
#33038064 Building plot.Burgas region, Nessebar community, Tinkovo village, Kayryaka localit…
$78,006
Оставить заявку
Коммерческое помещение 7 146 м² в Святой Влас, Болгария
Коммерческое помещение 7 146 м²
Святой Влас, Болгария
Площадь 7 146 м²
#29844158Land plot in agricultural status, Sveti Vlas, BulgariaPrice: 616,600 eurosLocation:…
$671,984
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 750 м² в Kosharitsa, Болгария
Коммерческое помещение 1 750 м²
Kosharitsa, Болгария
Площадь 1 750 м²
We offer for sale a plot of land in the village of Kosharitsa.Burgas regionPrice: 55,000 eur…
$59,940
Оставить заявку
Отель 1 400 м² в Район Софии (Столична), Болгария
Отель 1 400 м²
Район Софии (Столична), Болгария
Число комнат 11
Площадь 1 400 м²
Agency Square presents to your attention a furnished, operating with regular customers hotel…
$997,166
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 193 м² в Бургас, Болгария
Коммерческое помещение 2 193 м²
Бургас, Болгария
Площадь 2 193 м²
#31123678Available for sale a plot of land regulated in G.K.. Copper mine, Fr. Burgas .Price…
$317,096
Оставить заявку
Коммерческое помещение 3 001 м² в Солнечный берег, Болгария
Коммерческое помещение 3 001 м²
Солнечный берег, Болгария
Площадь 3 001 м²
# # 309278We offer for sale a beautiful plot of land in regulation near the main road in the…
$170,067
Оставить заявку
Коммерческое помещение 834 м² в Солнечный берег, Болгария
Коммерческое помещение 834 м²
Солнечный берег, Болгария
Площадь 834 м²
#31174766Available land in the village. Kosharitsa.Area: 834sq.M.Price: 55 600 euroPayment:2…
$60,594
Оставить заявку
Realting.com
Перейти