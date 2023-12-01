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Дома в Dve Mogili, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с Онлайн-показ в Dve Mogili, Болгария
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с Онлайн-показ
Dve Mogili, Болгария
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
3-комнатный дом с великолепным панорамным видом недалеко от Русе IBG Real Estates рада пред…
€18,000
в месяц
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