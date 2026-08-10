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Жилье в Dve Mogili, Болгария

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2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Dve Mogili, Болгария
Дом 7 комнат
Dve Mogili, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада представить эту действительно особую собственность, предлагая два дома…
$50,667
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Pepelina, Болгария
Дом 3 комнаты
Pepelina, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада предложить этот ухоженный загородный дом, расположенный в живописной и…
$25,916
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Параметры недвижимости в Dve Mogili, Болгария

Недорогая
Элитная
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