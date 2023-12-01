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Жильё в Dobrinishte, Болгария

2 объекта найдено
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
Площадь 79 м²
Апарт-отель класса „супер люкс“ с идеальным местоположением в известном курортном городе Б…
€67,000
в месяц
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Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
Площадь 2 714 м²
Учaсток 2714  квадратных метрах находится на холме в деревне Горно Драглиште, 11 км от Бан…
€294,000
в месяц
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