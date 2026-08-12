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Коттеджи с видом на горы в Болгарии

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Несебр, Болгария
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Коттедж 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
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$242,355
НДС
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Параметры недвижимости в Болгарии

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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