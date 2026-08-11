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Жилье в Chepelare, Болгария

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3 объекта найдено
Вилла в Studenets, Болгария
Вилла
Studenets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается вилла, которая находится в живописном уголке на Адриатике в Добрых Водах на Берегу…
$1,10 млн
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Квартира в Chepelare, Болгария
Квартира
Chepelare, Болгария
Площадь 58 м²
ID 3873 Расположение курорта Пампорово внимательно выбрано, спланированно и разработано фр…
$51,359
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Квартира в Chepelare, Болгария
Квартира
Chepelare, Болгария
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Chepelare, Болгария

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