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Дома с гаражом в Бяла, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Бяла, Болгария
Дом 5 комнат
Бяла, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
IBG Real Estates offers for sale this large brick built house located in the end of nice and…
$42,073
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Параметры недвижимости в Бяла, Болгария

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