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Дома в Бяла, Болгария

3 объекта найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бяла, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бяла, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Недвижимость расположена в живописной деревне недалеко от реки Янтра и города Бяла, район Ру…
€59,990
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Дом 4 спальни в Byala, Болгария
Дом 4 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 4
Площадь 177 м²
Этаж 2
#31078176For sale House with sea view in the town. White. The price is 220,000 euros. The ho…
€220,000
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Дом 5 спален в Byala, Болгария
Дом 5 спален
Byala, Болгария
Количество спален 5
Площадь 923 м²
Этаж 4
#30473862Complex: "Merrilk Bay"Location: GR. ByalaArea: 923.96 sq. M.Price: 620 000 euroThe …
€620,000
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Параметры недвижимости в Бяла, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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