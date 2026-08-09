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Дома в Byala, Болгария

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4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Бяла, Болгария
Дом 4 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Ищете доступную недвижимость с большим потенциалом? Этот двухэтажный дом в деревне Польско К…
$15,624
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 7 комнат в Бяла, Болгария
Дом 7 комнат
Бяла, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный двухэтажный дом без мебели с участком в городе Бяла, Варненская област…
$250,769
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Дом 4 комнаты в Бяла, Болгария
Дом 4 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный двухэтажный дом в городе Бяла, Варненской области. Пл…
$214,074
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 комнаты в Byala, Болгария
Дом 3 комнаты
Byala, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Предлагаем просторный меблированный одноэтажный дом с участком в городе Бяла Варненской обла…
$196,487
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Параметры недвижимости в Byala, Болгария

с садом
Недорогая
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