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Земельные участки в Бургасская область, Болгария

22 объекта найдено
Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€275,000
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Земельные участки в Dyulevo, Болгария
Земельные участки
Dyulevo, Болгария
€12,200
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Земельные участки в Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
Регулируемый участок земли всего в 350 м от ближайшего пляжа, Равда IBG Real Estates рада п…
€88,000
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Земельные участки в Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
Земельный участок с видом на море, всего в 70 метрах от пляжа в Свети Влас IBG Real Estates…
€345,000
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Земельные участки в Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
Регулируемый участок земли всего в 550 м от пляжа, Равда IBG Real Estates рада предложить н…
€66,000
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Регулируемый участок земли для продажи, 20 км от моря IBG Real Estates предлагает на продаж…
€24,500
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Земельные участки в Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
Регулируемый участок земли в 18 км от ближайшего пляжа IBG Real Estates рада предложить это…
€15,000
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Регулируемый участок земли 1000 кв.м., в 20 км от СЭО IBG Real Estates предлагает на прод…
€24,000
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Земельные участки в Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
€2,00 млн
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Земельные участки в Bryastovets, Болгария
Земельные участки
Bryastovets, Болгария
€23,200
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Земельные участки в Troyanovo, Болгария
Земельные участки
Troyanovo, Болгария
Площадь 82 м²
€7,400
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Земельные участки в Kosharitsa, Болгария
Земельные участки
Kosharitsa, Болгария
Цена по запросу
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Земельные участки в Бургасская область, Болгария
Земельные участки
Бургасская область, Болгария
€374,000
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Земельные участки в Бургасская область, Болгария
Земельные участки
Бургасская область, Болгария
Цена по запросу
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Цена по запросу
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Земельные участки в Prohod, Болгария
Земельные участки
Prohod, Болгария
Цена по запросу
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Земельные участки 3 спальни с террасой, с подвалом, с сауной в Бургасская область, Болгария
Земельные участки 3 спальни с террасой, с подвалом, с сауной
Бургасская область, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 598 м²
€750,000
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Земельные участки с видом на море в Elenite Resort, Болгария
Земельные участки с видом на море
Elenite Resort, Болгария
€2,05 млн
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€25,900
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Площадь 1 650 м²
€175,000
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Земельные участки в Бургасская область, Болгария
Земельные участки
Бургасская область, Болгария
Цена по запросу
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Земельные участки в Поморие, Болгария
Земельные участки
Поморие, Болгария
Площадь 1 630 м²
€300,000
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