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Жилье в Borovo, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира 8 комнат в Ekzarh Iosif, Болгария
Квартира 8 комнат
Ekzarh Iosif, Болгария
Число комнат 8
Площадь 1 400 м²
Этаж 3/3
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту недвижимость, расположенную в живо…
$97,921
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Ekzarh Iosif, Болгария
Дом 4 комнаты
Ekzarh Iosif, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту сельскую недвижимость, расположенн…
$14,614
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Параметры недвижимости в Borovo, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
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