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Жильё в Banite, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Vishnevo, Болгария
Дом 5 комнат
Vishnevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает этот удивительный отремонтированный до…
$84,320
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Параметры недвижимости в Banite, Болгария

Недорогая
Элитная
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